В Южно-Сахалинске благоустраивают набережную Рогатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок от улицы Комсомольской до гостиницы «Турист» примет обновленный вид в следующем году. Сейчас строители выполняют самые сложные и трудоемкие подготовительные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проект комплексного благоустройства набережной поддержал губернатор Валерий Лимаренко. По его инициативе правительство области выделило средства.

- Набережную реки Рогатки давно пора привести в порядок. Это самый центр Южно-Сахалинска. Рядом популярное место притяжения для жителей и гостей города – наш прекрасный парк имени Гагарина. Поэтому и набережная должна стать современным комфортабельным общественным пространством, куда будут с удовольствием приходить люди, - сказал Валерий Лимаренко.

Работы на объекте стартовали осенью этого года. Как рассказал заместитель генерального директора подрядной организации Сергей Табаков, сейчас завершен демонтаж старых карнизов и консолей, произведено устройство армогрунтовой конструкции для укрепления подпорных стен и основания. Строители ремонтируют швы между вертикальными панелями. Затем они произведут отсыпку и уплотнение основания под укладку покрытий. Попутно специализированное предприятие ведет заливку архитектурного бетона на парапетной части. К качеству работ предъявляются особые требования. Открытые бетонные поверхности, отшлифованные вручную, станут частью облика объекта.

- К капитальному ремонту набережной Рогатки мы шли несколько лет, готовили проектно-сметную документацию. И благодаря поддержке правительства региона и появившемуся финансированию смогли начать работы. Объект непростой. В этом году подрядчик планирует выполнить до 40 процентов инженерно-технических работ, - отметил в ходе инспекции стройки первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.

В следующем году на участке от улицы Комсомольской до гостиницы «Турист» заасфальтируют проезды, дорожки для пешеходов и велосипедистов, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения. Одну из площадок украсит стела с фотографиями почетных жителей города.