Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Среди специалистов – учителя математики, физики, русского языка и литературы, истории, химии и биологии, информатики, начальных классов и логопед-дефектолог. Они приняты в школы Александровск-Сахалинского, Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, Ногликского, Охинского, Поронайского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Углегорского, Холмского районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Учителя прибыли из Республики Калмыкия, Приморского, Камчатского, Алтайского, Забайкальского краев, Оренбургской и Иркутской областей. Многие переехали на Сахалин с семьями.

- Работа по заключению трудовых договоров с победителями конкурсного отбора федеральной программы «Земский учитель» завершена. В этом году поступила 521 заявка, пакеты документов представили 114 претендентов. Из-них конкурсный отбор прошел 31 педагог. Они уже приступили к работе в школах, – отметила первый замминистра образования Сахалинской области Ирина Шпаченко.

Из Уссурийска на Сахалин приехала учитель истории и обществознания с 16-летним стажем Ирина Банникова. Она работает в СОШ № 3 им. Героя Советского Союза А.А. Булгакова в Корсакове. Этап знакомства с учениками и коллегами прошел благополучно, теперь педагог обустраивает быт.

- Недавно мы с маленьким сыном переехали в новое арендное жилье. Впервые в моей жизни заехали в новостройку. Условия прекрасные. Руководство во всем помогает, сына устроили в садик рядом с домом, ученики тоже радуют. Я ехала сюда с намерением остаться, и пока свое желание не поменяла. На Сахалине прекрасно все – природа, условия жизни, работа, – поделилась Ирина Банникова.

По правилам программы «Земский учитель» специалисты, переехавшие в Сахалинскую область, получат единовременную выплату 2 миллиона рублей. При этом они берут обязательства отработать в островных школах не менее пяти лет.

Сахалинская область во второй раз присоединилась к федеральной программе «Земский учитель». С 2020 года благодаря ей в сельских школах Сахалина работают 39 педагогов. Планируется, что следующий конкурсный отбор область проведет в 2024 году.