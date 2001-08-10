С начала 2022 года из Приморья и Сахалина на экспорт направлено более 470 тысяч тонн минтая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным на 18 октября 2022 года, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с начала года оформлено на экспорт 16 788 партий рыбы и морепродуктов общим весом 910 709,3 тонны. Из них минтай – 4 005 партий весом 473 100 тонн, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В первой тройке по объему экспортируемой продукции также рыбная мука (в 2022 году на экспорт направлено 1 358 партий рыбной муки весом 66 735,7 тонны) и сельдь (всего с начала года экспортировано 1 023 партии сельди весом 122 822,1 тонны).

Среди морепродуктов наиболее востребованными на зарубежных рынках являются краб (экспортировано 4 082 партии весом 38 988,4 тонны), живой морской еж (с начала года на экспорт направлено 633 партии весом 6 425,2 тонны) и креветка (экспортировано 240 партий весом 5 310,6 тонны).

Продукция, оформленная в портах Приморья и Сахалина, поставляется в 19 стран мира. Больше всего рыбы и морепродуктов с начала года Управлением Россельхознадзора оформлено в Республику Корея (526 637 тонн продукции), в КНР поставлено 299 337 тонн и в Японию 27 171 тонна.

С начала 2022 года рыба и морепродукты из Приморского края и Сахалинской области также были экспортированы в Нигерию, Германию, во Вьетнам, Гану, Индонезию, Таиланд, Бразилию и другие страны.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.