С начала 2022 года из Приморья и Сахалина на экспорт направлено более 470 тысяч тонн минтая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным на 18 октября 2022 года, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с начала года оформлено на экспорт 16 788 партий рыбы и морепродуктов общим весом 910 709,3 тонны. Из них минтай – 4 005 партий весом 473 100 тонн, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В первой тройке по объему экспортируемой продукции также рыбная мука (в 2022 году на экспорт направлено 1 358 партий рыбной муки весом 66 735,7 тонны) и сельдь (всего с начала года экспортировано 1 023 партии сельди весом 122 822,1 тонны).
Среди морепродуктов наиболее востребованными на зарубежных рынках являются краб (экспортировано 4 082 партии весом 38 988,4 тонны), живой морской еж (с начала года на экспорт направлено 633 партии весом 6 425,2 тонны) и креветка (экспортировано 240 партий весом 5 310,6 тонны).
Продукция, оформленная в портах Приморья и Сахалина, поставляется в 19 стран мира. Больше всего рыбы и морепродуктов с начала года Управлением Россельхознадзора оформлено в Республику Корея (526 637 тонн продукции), в КНР поставлено 299 337 тонн и в Японию 27 171 тонна.
С начала 2022 года рыба и морепродукты из Приморского края и Сахалинской области также были экспортированы в Нигерию, Германию, во Вьетнам, Гану, Индонезию, Таиланд, Бразилию и другие страны.
Должностными лицами Управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 00:00 Сегодня Сквош: динамичная спортивная игра
10:57 Сегодня Мэрия Южно-Сахалинска продолжает отрабатывать обращения горожан, поступившие в ходе прямой линии с губернатором
11:02 Сегодня Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
11:29 Сегодня Более 30 "земских учителей" прибыли на работу на Сахалин
- 01:53 14 Октября
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
- 17:31 14 Октября Пьяная сахалинка решила принять ванну с грудным сыном, в результате чего ребенок утонул
16:19 14 Октября В Южно-Сахалинске участницы конкурса "Женщина года" представили презентации
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
15:16 23 Сентября В Южно-Сахалинске на время закрытия Новосельского бульвара организуют объезд
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
09:17 30 Сентября Южносахалинцев приглашают на ярмарку "Золотая осень Сахалина-2022"
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?