В школе Анивского района появился медиацентр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В СОШ № 4 села Таранай начал работу школьный медиацентр. Это новое ученическое объединение, которое будет работать по принципу самоуправления. Ребята самостоятельно выбирают темы для широкого освещения, готовят вёрстку, учатся писать репортёрские тексты, рассказали ТИА "Острова" в администрации района.

Первый прямой радиоэфир состоялся накануне Дня отца и был полностью посвящен этому празднику. Юные журналисты использовали различные жанры медийного дела. Рассказали интересные детали об истории праздника, записали экспресс-опрос «Мой папа самый лучший», пригласили на эфир для интервью молодого папу – учителя физкультуры Ярослава Слугина, у которого недавно родился сын. Прямой эфир соответствовал всем необходимым звуковым требованиям: позывные, отбивки, начальный и конечный паспорт программы.

В дальнейшем ребята перейдут к освоению телевизионного дела. В медиацентре появятся телеоператоры, монтажеры и режиссеры. Руководит новым объединением директор школы Сергей Ким. Он – учитель словесности, также является членом Союза журналистов России. В планах медиацентра – периодический выпуск программы «Школьные вести».