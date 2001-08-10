В Южно-Сахалинске после обеда 19 октября будут асфальтировать проспект Мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в рамках ремонта пр. Мира во второй половине дня запланированы работы по асфальтированию восточной стороны дороги в границах ул. Пуркаева и Емельянова. Проезд открыт, но движение будет затруднено, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Завтра, 20 октября, с 20.00 дорожники приступят к фрезерованию западной стороны дороги на этом же участке.

В районе ул. Дзержинского, 39 ведутся работы на тротуаре. Они захватывают около 40 см прибордюрной части со стороны дороги. Водителей просят быть внимательными.

Сквозной проезд для транспорта в районе железнодорожного переезда по ул. Украинской закрыт до 21 октября. Также в связи с работами по капремонту проезд по западной части перекрестка пр. Мира и ул. Украинской открыт с ограничениями. Проезд в другие стороны не ограничен.

Организован объезд перекрытого участка на перекрестке ул. Украинской и Карьерной. Перекрытие связано со строительством сетей.

В связи с газификацией западных жилых районов до 24 октября в пер. Коротком будут проводиться дорожные работы. Подъезды к жилым домам на время их проведения обеспечены.

Напоминаем, что в связи с работами по благоустройству участок привокзальной площади от ул. Карла Маркса до Компроспекта закрыт для движения личного транспорта. Движение общественного транспорта не ограничено. Мероприятия по благоустройству продлятся до конца октября.

В связи с работами «Сахалинэнерго» частично ограничено движение в районе дома №20 по ул. К. Маркса. Проезд возможен. Работы планируется завершить 25 октября.

Также до 25 октября на участке ул. Чехова от ул. Хабаровской до Компроспекта движение сужено до одной полосы из-за ремонта, проводимого АО «СКК».

Сужен участок одной из полос на ул. Сахалинской от пер. Белорусского до пер. Достоевского. Здесь проводятся мероприятия по реконструкции моста через Сусую. Ограничения планируется снять в конце текущей недели.

До конца недели должны завершиться дорожные работы на ул. Лермонтова.

Также до конца недели в районе домов №111 и 113 по пр. Мира должны быть выполнены аварийные работы на сетях канализации. Ограничения для движения транспорта вводятся только в вечернее и ночное время.

На ул. Гаражной будут проводиться работы по укладке второго слоя асфальта. Также будут заасфальтированы примыкания к основной дороге.

Продолжаются работы по обустройству выделенной полосы для автобусов на ул. Ленина на участке от ул. Пуркаева до ул. Емельянова.

Завершаются работы по обустройству элементов кольцевого движения на перекрестке ул. Сахалинской и Комсомольской: сегодня дорожники выполнят бетонирование кольца. В связи с работой людей на дороге водителей просят быть внимательными на этом участке.

Без ограничений для движения идет капремонт ул. Зеленой в Березняках.

Ул. Авиационная на участке от ул. Ленина до пер. Корсаковский станет проезжей уже на этой неделе, ведется асфальтирование.

Запланированные на вторник работы по асфальтированию ул. Пограничной выполнены в полном объеме и в срок. Закончены работы по асфальтированию пр. Мира в границах пр. Победы и ул. Поповича.

Напомним, что в городском округе продолжается ремонт дорог регионального и федерального значения. Дорожные работы проводятся на ул. Лесной и на участке трассы Южно-Сахалинск — Корсаков. Ответственный за ход работ — сахалинское управление автомобильных дорог.