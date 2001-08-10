Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2022
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В Березняках пройдет прием граждан
16:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Березняках пройдет прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 октября в 16.00 в Березняках состоится прием граждан специалистами   МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием пройдет в отделе по управлению территорией по ул. Крайней, 8-а.

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