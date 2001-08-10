Сахалинец прошел опрос и порадовал мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 октября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 50-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил, что лишился из-за мошенников около 894 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в областной полиции.

Потерпевший сообщил, что ему пришло сообщение от знакомой, в котором сообщалось об опросе от банка, пройдя который можно получить 3000 рублей.

Пройдя по ссылке, заявитель прошел опрос. Для получения 3000 рублей необходимо было указать свои персональные данные и реквизиты карты, что потерпевший и сделал. После чего заявителю пришёл смс-код, который он ввел и со счета были списаны денежные средства несколькими переводами.

По факту возбуждены уголовные дела, ведется следствие.