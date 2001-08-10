Имена победителей 12 арт-фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финал одного из самых ярких южносахалинских фестивалей вокалистов состоялся в киноконцертном зале "Октябрь" 15 октября, рассказали ТИА "Острова" в Центре молодежных иннициатив.

В этом году заявки на арт-фестиваль поступили от более чем 70 вокалистов. В полуфинал вошли 42 номера, в финал прошел 21 номер.

«Очень приятно видеть столько талантливой молодёжи. Радует, что ее действительно много. Все участники интересные, многие из них показывают себя, как настоящие артисты», - рассказала член-жюри арт-фестиваля Малютенко Виктория.

На одной сцене своё вокальное творчество представили профессионалы и любители. Ограничений по жанрам и темам для конкурсантов не было. Рамки были только возрастные — от 14 до 35 лет. Ребята состязались в номинациях «Исполнение песен известных авторов» и «Исполнение песен собственного сочинения».

В этом году большое количество заявок поступило от музыкальных групп.

"Мы участвуем в арт-фестивале впервые. Увидели пост ВКонтакте и решили подать заявку. Успешно прошли отборочный этап и полуфинал", - поделилась солистка группы «СИДО» и победитель 12 арт-фестиваля Смирнова Дарья.

По итогам финала арт -фестиваля места распределились следующим образом:

Уровень «Любители», номинация «Исполнители песен известных авторов»

1 место Шихов Тимофей

2 место Хан Ирина

3 место Клеваный Никита



Уровень «Любители», номинация «Исполнители песен собственного сочинения»

1 место Казанцева Ангелина, группа «Одиннадцатая дуэль»

2 место Богушаева Нонна, группа «Кукса»

3 место Дю Евгения



Уровень «Профессионалы», номинация «Исполнители песен известных авторов»

1 место Смирнова Дарья

2 место Степанова Ольга, ВИА «Bullet band»

3 место Малышева Полина



Уровень «Профессионалы», номинация «Исполнители песен собственного сочинения»

1 место Тофан Дарина

2 место Смирнова Дарья, группа СИДО

3 место Степанова Ольга, ВИА «Bullet band»

В качестве призов победители получили возможность записать свои песни в студии звукозаписи «Solo&Mono». Помимо этого композиции появятся в эфире популярной радиостанции Сахалина и Курил «Радио АСТВ». А также победителям вручили подарки от спонсоров и партнёров мероприятия.

«Всё получилось! У нас уже есть понимание, что в следующем году нужно расширять арт-фестиваль. Нужно сделать отдельное направление для музыкальных групп»,- подвёл итог мероприятия директор ЦМИ Олег Гортованов.

Арт-фестиваль «Заяви о себе» состоялся при поддержке ГАУК «Кинодосуговое объединение», МБУ ГДК «Родина» и ОГАУ «Сахалинский молодёжный ресурсный центр». Генеральный информационный партнёр события — радиостанция «Радио АСТВ».