Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2022
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Для жителей Синегорска запланирован выездной прием граждан
10:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Синегорска запланирован выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 17 октября, в 16.00 в Синегорске состоится выездной прием граждан специалистами городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рпассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией по ул. Коммунистической, 16.

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