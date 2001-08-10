10:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Для жителей Синегорска запланирован выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 17 октября, в 16.00 в Синегорске состоится выездной прием граждан специалистами городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рпассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией по ул. Коммунистической, 16.
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