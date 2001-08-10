Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С мобилизованными сахалинцами на полигоне "Успеновский" стартовали учебные стрельбы из гранатомётов АГС-17 "Пламя", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе теоретических и практических занятий опытные офицеры армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) объяснили военнослужащим устройство и боевые возможности гранатомета АГС-17 «Пламя», а также обучают расчёты тактике действий на поле боя.

На полигоне «Успеновский» военнослужащие учатся поражать мишени имитирующие скопление живой силы условного противника.

Кроме того, с расчётами АГС-17 проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и тёмное время суток.