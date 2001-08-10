Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2022
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Министр Михаил Гузенко покидает правительство Сахалинской области
17:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Министр Михаил Гузенко покидает правительство Сахалинской области

Министр Михаил Гузенко покидает правительство Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр энергетики островного региона написал заявление на увольнение по собственному желанию. Губернатор Валерий Лимаренко принял отставку руководителя министерства, расскахали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Михаил Гузенко возглавил региональное министерство энергетики в декабре 2020 года. На данное ведомство возложена реализация важнейшей стратегической задачи по газификации Сахалинской области за счет трубного и сжиженного природного газа. 100-процентного показателя область должна достичь до конца 2025 года. Кроме того, министерство координирует работу по догазификации частного сектора, развитию инфраструктуры для заправки газовых и электрических автомобилей, увеличению доли экологически чистого транспорта на Сахалине.

Исполнять обязанности министра энергетики Сахалинской области будет сахалинец Илья Колосков, ранее занимавший пост заместителя главы ведомства по направлению электроэнергетики.

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