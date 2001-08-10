В Южно-Сахалинске завершено благоустройство улицы Саранской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый асфальт появился на протяжении всей полукилометровой улицы. Работы проводились в течение месяца. Они сделаны в полном объеме и в соответствии со всеми требованиями технологических регламентов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Выполнили замену основания дороги, укладку асфальтобетонного покрытия проезжей части. Это примерно три с половиной тысячи квадратных метров. И еще 400 квадратных метров тротуаров, - рассказал представитель предприятия-подрядчика «Вертикаль» Антон Полянский.

Социальные и торговые объекты на Саранской и в ее окрестностях теперь связаны тротуарами. На самой проезжей части нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Строители уложили асфальтобетонное покрытие на всех примыканиях к дороге, чтобы минимизировать вынос с грунтовых участков.

Одна из самых важных новинок — пешеходный переход на пути к школе и детскому саду и так называемые «искусственные неровности», которые не позволяют машинам в жилом микрорайоне разгоняться до высоких скоростей. Мероприятия по их обустройству были проведены в соответствии с поручением губернатора Валерия Лимаренко по организации безопасного подхода к школе в рамках комплексной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Отметим, что место под размещение пешеходного перехода выбрали сами жители. Активное участие в организации работ по благоустройству улицы принимала депутат Городской Думы Ксения Огаркова.

Как рассказал руководитель городского управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик, ремонт Саранской был проведен в рамках работ по благоустройству микрорайона. Так, в прошлом году была отремонтирована ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до ул. Украинской и ул. Колхозная от ул. Саранской до ул. Гаражной. В этом году кроме Саранской в порядок приведут ул. Гаражную. На ней завершаются ремонтные работы.

Кроме того, капитально отремонтирована большая дворовая территория по адресу ул. Украинская, 111, 111а, б, 113а.