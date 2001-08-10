Волонтеры "Единой России" совершают обход семей мобилизованных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах продолжается обход семей мобилизованных воинов, инициированный региональным отделением партии "Единая Россия". В обходе принимают участие 180 волонтеров по всей Сахалинской области.
За несколько минувших дней волонтерам удалось обойти более половины семей всех призванных по мобилизации. В первую очередь волонтеры собирают и передают информацию в штаб о необходимой помощи каждой конкретной семье. Речь идет о помощи всем, кто проживал совместно с призванными, будь то родители, семьи с детьми или люди, жившие в гражданском браке. Здесь никаких различий не делается, помощь оказывается всем. И помощь разнообразная - от заготовки дров на зиму до содействия в получении специализированной медицинской помощи. Но, разумеется, встречаются вопросы, которые волнуют абсолютное большинство. В первую очередь это касается получения положенных выплат, оформления кредитных каникул, сохранения рабочих мест. К решению вопросов оперативно подключаются представители органов исполнительной власти муниципального и областного уровня. Значительная часть вопросов решается в самые сжатые сроки.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в одном из своих выступлений подчеркнул, что в это непростое время необходимо сделать все, чтобы семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан ни в чем не нуждались. «Мы будем оказывать им необходимую помощь и поддержку, пока их отцы, мужья и сыновья не вернутся домой. Защитники Родины должны быть спокойны за своих близких», – сказал Валерий Лимаренко.
Стоит отметить, что желание оказать помощь семьям призванных по мобилизации земляков проявляют самые разные люди и организации. В штаб уже стали поступать вещи, медикаменты, разного рода принадлежности, которые могут быть полезны в нелегком солдатском быту. А представители рыбопромышленных предприятий Сахалина выступили с инициативой поделиться с семьями военнослужащих частью улова. В этот раз рыбаки передали девять тонн свежемороженой рыбы. Так что в следующий обход волонтеры уже пойдут не только с конкретными решениями вопросов, волнующих членов семей мобилизованных, но и с небольшим подарком от сахалинских рыбаков.
«Обходы семей – это не разовая акция. Такие обходы будут совершаться регулярно с частотой, которую будут требовать обстоятельства. Наш штаб общественной поддержки постепенно становится полноценным центром консолидации всех представителей общественности и органов власти различного уровня, стремящихся поддержать своих земляков. Кроме того, в рамках проекта «Защита. Забота. Уважение.», уже хорошо известного многим сахалинцам и курильчанам, мы будем вести дальнейшую работу по оказанию помощи совместно с Правительством Сахалинской области», - сказал руководитель Сахалинского регионального исполкома партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.
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