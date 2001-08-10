Северные и центральные районы Сахалина завершили ремонт по проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В порядок привели 15 придомовых территорий в Охинском, Ногликском, Тымовском и Александровск-Сахалинском районах. Преобразования дворов увидели более 1000 жителей, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской области.

Всего по области в этом году в рамках федерального проекта капитально ремонтируют 84 двора с площадью асфальтобетонного покрытия более 500 тысяч квадратных метров. Изначально планировалось охватить работами 60 дворов, но благодаря экономии бюджетных средств программу расширили.

- Двор давно стал одной из основных площадок для отдыха и общения людей, а для детей – это еще и пространство для игр. И наша задача создать для них комфортные условия. Работы во дворах велись согласно срокам и, в итоге, мы успели завершить их до наступления неблагоприятной погоды. Это результат работы всей команды совместно с жителями, – прокомментировала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Проекты преобразования придомовых территорий обсуждались с жителями. Программа «1000 дворов» предполагет комплексное благоустройство, которое включает асфальтирование проездов и тротуаров, установку скамеек и урн, ремонт наружного освещения, а в некоторых случаях и установку детских игровых комплексов.

Напомним, проект «1000 дворов» во всех регионах Дальнего Востока в этом году инициировал вице-премьер – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев. На реализацию программы для Сахалинской области в 2022 году утвердили лимит в размере 418 млн рублей.

Отметим, что на островах в рамках областной программы в этом году должны отремонтировать еще 86 дворов. Помимо капитальных работ, по поручению губернатора Валерия Лимаренко второй год подряд выполняется рекордный объем ямочного ремонта. В этом году в порядок привели 987 дворов во всех районах области.