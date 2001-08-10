Власти Южно-Сахалинска следят, чтобы грязь с городских строек не растаскивалась по дорогам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска держат на контроле вопросы соблюдения правил благоустройства в городе. Совместно с ГИБДД они проинспектировали участок строительства автомобильной дороги к жилому комплексу «Уюн», который возводится в северо-восточной части Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь подрядные организации ведут земляные работы, связанные с выемкой и транспортировкой большого количества грунта. Мероприятия по инженерным сетям необходимо завершить до наступления холодов, поэтому они проводятся усиленными темпами.

Специалисты зафиксировали факты выезда грузовых автомобилей на дорогу общего пользования со значительным выносом грязи на асфальтовое покрытие ул. Украинской.

По данному факту сотрудники ГИБДД возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.33 КоАП РФ. В свою очередь департамент общественной безопасности и контроля вынес подрядной организации предостережение о недопустимости нарушений правил благоустройства города, их соблюдение поставлено на контроль.

Подрядная организация привлекла поливомоечные машины и другую специальную дорожную технику для уборки улицы в круглосуточном режиме. Специалисты департамента ведут ежедневный мониторинг данного участка. При выявлении недостатков незамедлительно принимаются соответствующие меры.

Администрация города напоминает строительным организациями о недопустимости выноса грязи со строительных объектов, в связи с чем призывает неукоснительно соблюдать правила обустройства и содержания строительных площадок на территории городского округа.