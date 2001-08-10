В Долинске состоялись показные пожарно-тактические учения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 октября огнеборцы Долинского пожарного отряда провели пожарно-тактические учения на базе одного из общеобразовательных учреждений райцентра. По легенде на первом этаже здания из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов произошел пожар в учебном классе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место спустя несколько минут после срабатывания сигнализации. К этому моменту наблюдалось сильное задымление на первом этаже здания. К тому же, по предварительной информации внутри, отрезанными от выходов, остались часть персонала и детей.

Звеньями газодымозащитной службы была проведена разведка, в ходе которой были обнаружили и с помощью спасательных устройств выведены на свежий воздух условные пострадавшие. Одновременно с этим снаружи школы для спасения людей с верхних этажей был развернут «Куб жизни». Это, по сути большой матрас в котором вместо пружин, поролона или ваты находится воздух под давлением. Под чутким руководством пожарных пострадавшие поочередно спрыгнули в куб и благополучно покинули здание. Кроме этого для спасения остальных граждан было принято решения использовать пожарную автолестницу. В результате совместных усилий были эвакуированы все 36 человек, очаг пожара был обнаружен и успешно ликвидирован.

– Нашей задачей было оценить степень готовности подразделения к осуществлению своей главной функции - тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, а также умению максимально грамотно использовать силы и средства для выполнения поставленных задач. Кроме того, на учениях присутствовали руководители других отрядов и частей, что позволяет им перенять опыт своих коллег и использовать полученные знания для совершенствования деятельности на своих местах. – рассказал руководитель Управления противопожарной службы по Сахалинской области Максим Капустюк. Он также отменил, что необходимо повышать уровень тактической подготовки руководящего состава, чему способствуют подобные мероприятия.

Всего в мероприятии приняли участие 30 человек личного состава и 6 единиц техники.