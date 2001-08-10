К концу октября качественной питьевой водой обеспечат еще 3,5 тысячи жителей Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Горнозаводск Невельского района Сахалинской области завершаются работы по реконструкции водозаборного узла, стартовавшие осенью 2020 года. На проведение работ из федерального бюджета было выделено более 156 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в Минстрое РФ.
«Сдать в эксплуатацию водозабор в селе Горнозаводск планируется до конца октября 2022 года. После ввода объекта в строй качественной питьевой водой, соответствующей нормативам, будут обеспечены свыше 3,5 тысяч жителей населенного пункта», – отмечает директор Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.
Существующий водозабор функционирует с 60-х годов прошлого века, в 2014 году была построена станция водоподготовки и установлены фильтры для предварительной очистки речной воды. Тем не менее, в период паводков и сильных осадков проблема качества воды обострялась и действующий водозабор не справлялся с нагрузкой.
В рамках реконструкции водозабора в соответствии с проектом построены здание водоподготовки I ступени очистки, два резервуара чистой воды общим объемом 2000 м3, емкость накопления осадка из станции очистки объёмом 50 м3, насосная станция перекачки отстоянных промывных вод, трансформаторная подстанция и контрольно-пропускной пункт. Мощность станции предварительной очистки воды составляет 1670 м3 в сутки.
Всего на реализацию федерального проекта «Чистая вода» в Сахалинской области в период 2019-2024 годов из федерального бюджета предусмотрено выделение более 347 млн рублей. Предполагается строительство шести объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, три объекта уже введены в эксплуатацию.
К концу 2024 года процент доли населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, планируется повысить до уровня 88,9%, городского населения – до 93,8%. На сегодняшний день в результате проведённых мероприятий эти показатели уже составляют 86,4% и 88,2% соответственно.
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