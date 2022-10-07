МТС обеспечила цифровой инфраструктурой торгово-деловой центр "Столица"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС развернула сеть сотовой связи на территории важнейшего объекта деловой инфраструктуры Сахалина. Голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом были обеспечены десять этажей современного бизнес пространства торгово-делового центра «Столица» в Южно-Сахалинске, площадь которого составляет около 20 тыс. квадратных метров.
МТС стала первым оператором связи, который обеспечил стопроцентное внутреннее покрытие уникального для Сахалина современного многофункционального бизнес-комплекса класса А. Оператор обеспечил связью все объекты комплекса: торговый центр, бизнес-центр и конгресс-холл. Благодаря установке телеком оборудования МТС внутри ТРЦ посетители «Столицы» получили возможность работать удаленно через свои смартфоны, пользоваться привычными мессенджерами, искать в сети информацию, отправлять фотографии, делиться селфи в соцсетях, совершать покупки с помощью мобильных банков, вызывать такси до места назначения через приложения.
«Как большинство современных зданий торгово-деловой центр «Столица» построен из материалов, не пропускающих сигнал связи. Сигнал с улицы не проходит через экранирующие элементы, металлические панели, стекла с высоким уровнем радиопоглощения и толстые стены. Чтобы посетители «Столицы» беспрепятственно могли пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, МТС развернула внутреннее LTE-покрытие в здании», — отметила директор МТС в Сахалинской области Ольга Воронкина.
Ранее МТС в Сахалинской области реализовала ряд значимых проектов по внутреннему покрытию крупных объектов качественной связью. В их числе ТРЦ «Аллея», ТРЦ «Сити Молл», ТРЦ «МегаБерезка», аквапарк «Аква Сити», отели «Paradise Resort Hotel» и «Мега Палас» и другие инфраструктурные объекты.
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