Тихоокеанское
информационное агентство
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16:58, 7 Октября 2022 | Новости общества Сахалина и Курил

"Аврора" увеличивает количество рейсов из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Аврора" совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Тайга" до конца октября вводит дополнительные рейсы из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань по четвергам на воздушном судне DHC-6, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

С учетом дополнительных рейсов частота полетов по данному направлению увеличилась до пяти рейсов в неделю.

Тариф в одну сторону - от 1100 рублей.

Данные социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

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