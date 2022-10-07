"Аврора" увеличивает количество рейсов из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Аврора" совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Тайга" до конца октября вводит дополнительные рейсы из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань по четвергам на воздушном судне DHC-6, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

С учетом дополнительных рейсов частота полетов по данному направлению увеличилась до пяти рейсов в неделю.

Тариф в одну сторону - от 1100 рублей.

Данные социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.