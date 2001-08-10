Победителей и призеров региональной сборной "Молодые профессионалы" - 2022 объявили в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Правительстве Сахалинской области состоялось торжественное награждение победителей и призеров, представивших на Финале X национального чемпионата "Молодые профессионалы" - 2022. Сахалинская область вошла в топ-10 победителей Чемпионата "Молодые профессионалы" - 2022 и стала абсолютным чемпионом по Дальневосточном федеральному округу. На счету региональной сборной 3 золотых, 4 серебряных, 10 бронзовых медалей и 15 медальонов за профессионализм.
С приветственным словом к присутствующим обратился Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
- Мы сегодня с гордостью говорим о том, что Сахалинская область в системе среднего профессионального образования постоянно совершенствуется, наши учебные заведения готовят сильных специалистов. И результаты чемпионата – тому доказательство. Еще 4-5 лет назад, когда он только начинался, у нас была всего одна медаль, сегодня 32 награды. От имени губернатора и правительства области выражаю огромную благодарность нашим педагогам и мастерам-наставникам, всем работникам системы профессионального образования. Именно вы замечаете талант в каждом студенте, направляете своих подопечных в нужное русло, даёте им знания и помогаете в трудные минуты, - подчеркнул Антон Зайцев.
Самым юным победителем соревнований стал Артемий Жовтун – ему всего 10 лет. В первенстве юниор принимал участие по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (Юниоры 10-12)».
– Огромное спасибо тренеру и папе Артемия за подготовку. Учителям, которые входили в положение, когда сын из-за подготовки вынужден был пропускать занятия. Компетенция первый год была и было достаточно сложно. Главное упорство, оно обязательно вознаграждается, - поделилась мама Артемия Мария Абол.
Участников наградили медалями за профессионализм и сертификатами на премии Губернатора, также в ходе торжественной церемонии награды вручили педагогам и тренерам-наставникам участников чемпионата.
Напомним, что Финал X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2022 прошел в период с 08 по 12 сентября 2022 года. Сахалинскую область представили 23 конкурсанта и 14 экспертов в 16 компетенциях, среди которых: 4 компетенции прошли в очном формате на площадке «Саранск-Арена», остальные 12 компетенций в дистанционном формате на территории Сахалинской области. В соревновательных днях участвовали около тысячи человек со всей России, среди них - студенты в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1200 экспертов со всей страны.
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