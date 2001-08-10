Миллион цветов хочет посадить Валерий Лимаренко в Южно-Сахалинске следующим летом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На заседании правительства островного региона губернатор поднял вопрос приведения в порядок дворов и подъездов, обустройства общественных пространств, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- В этом году мы преобразили рекордное количество дворов на Сахалине и Курилах. Планируйте такой же объем и на следующий год, чтобы полностью закрыть этот вопрос. На островах не должно оставаться ни одного разбитого, неухоженного двора. Параллельно продолжаем приводить в порядок подъезды. В каждом должно быть чисто, аккуратно, побелено, покрашено. Когда люди видят красоту и уют, они сами стремятся поддерживать это. К следующему лету для каждого двора приготовим рассаду цветов. В Южно-Сахалинске в этом году глаз радовали 600 тысяч цветов, в следующем будет миллион, - рассказал Валерий Лимаренко.
Губернатор поручил организовать работу студенческих стройотрядов, чтобы активизировать работу по озеленению островных населенных пунктов. Также Валерий Лимаренко предложил украсить фасады в Южно-Сахалинске. На жилые дома и социальные объекты предполагается нанести изображения, связанные с историческими для Сахалина и Курил моментами.
Как рассказала на заседании правительства министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна, в этом году на островах планируется благоустроить 28 общественных пространств. 14 из них уже преобразили – это сквер у памятника воинам - охинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, территория в границах улиц Комсомольской и Севастьянова, сквер имени Чехова и сквер «Славы» в Долинске, сельская площадь в Чехове Холмского района, мемориальная площадь в селе Арги-Паги Тымовского района, общественная территория при Аллее славы в Макарове, Сквер искусств в Курильске и другие.
За счет областных и федеральных средств капитальным ремонтом охватили 170 дворов, хотя изначально планировалось привести в порядок 120 дворов. В рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» уже сданы 70 придомовых территорий в 15 районах области. Лидерами выступают Поронайский, Долинский, Невельский городские округа и Южно-Сахалинск.
По областной программе «Формирование комфортной городской среды» уже готовы 63 двора в 12 районах. Наибольший объем работ выполнили в Южно-Сахалинске, Александровск-Сахалинском и Томаринском районах.
Помимо капитальных работ, по поручению губернатора второй год подряд выполняется рекордный объем ямочного ремонта. В этом году в порядок привели 987 дворов во всех муниципалитетах. Безусловным лидером стал областной центр – 447 придомовых территорий, далее идут Корсаковский район – 89, Холмский – 86, Долинский и Охинский – по 54 придомовых территории.
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