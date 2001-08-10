Передовое медицинское оборудование появилось в северных районах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охинской и Ногликской ЦРБ внедрили современные аппараты для диагностики желудочно-кишечного тракта. Они, в том числе, позволят выявлять онкологические патологии на ранних стадиях. Для центральных районных больниц аппаратура приобретена по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко. Также модернизация медучреждений осуществляется в рамках национального проекта "Здравоохранение", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Охинской ЦРБ с помощью фифброгастроскопа сегодня прошел диагностику первый пациент. Иван Никишин обратился в поликлинику с жалобой на недомогание в области живота. Чтобы исключить новообразование и уточнить диагноз, врач сразу направил на обследование.

- Удобно, что эндоскопический кабинет находится прямо в поликлинике. Меня быстро обследовали, и вся картинка тут же оказалась у моего лечащего врача. Есть небольшие отклонения, нужно подкорректировать питание, попить таблетки. Главное, что все вовремя выявили, - поделился пациент.

Новое оборудование отличается от прежних аналогов высоким разрешением изображения и наличием монитора. Прежде специалисту приходилось осуществлять визуализацию вручную. Сейчас изображение можно разместить в архиве, оно будет доступно всем специалистам, которые работают с пациентом. Также в комплект входит набор щипцов для забора тканей. Если во время процедуры в поле зрения попадет сомнительный объект, специалист сможет сразу взять образец для гистологии.

- С помощью нового оборудования можно провести весь комплекс исследований. При подозрении на новообразование пациенту не нужно будет второй раз проходить процедуру. Вся информация сохранится в базе данных, - прокомментировала главный врач Охинской ЦРБ Татьяна Супрунова.

Два месяца назад аналогичное оборудование поступило в Ногликскую ЦРБ. С его помощью уже проведено около 300 исследований. Улучшение материально-технической базы медицинских учреждений региона происходит не только благодаря поставке специализированного оборудования. Так, в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в Сахалинскую область доставлены 57 машин, две из них направлены в Охинскую ЦРБ, продолжаются капитальные ремонты и строительство медицинских объектов.