Квартиры жителям ЖК "Уюн-парк" сдадут в срок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Об этом на строительной площадке заявили представители ГК «Пик» курирующему строительную отрасль в регионе заместителю председателя правительства Сергею Олонцеву, рассказали ТИА "ОСтрова" в региональном министерстве строительства
«Нам важно, чтобы все застройщики, такая крупная компания как «Пик» или менее масштабная, строила на территории нашего региона качественные дома. Дал поручение на еженедельной основе докладывать ход строительства, чтобы ввод в эксплуатацию данных объектов был в обозначенные сроки», - прокомментировал Сергей Олонцев.
Первый камень в строительство нового проекта комплексной жилой застройки «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске заложил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. На сегодняшний день корпуса первых трёх башен полностью возведены, идёт монтаж окон, внутренних перегородок, выполняется отделка фасада. Недавно, с помощью механизма инфраструктурных облигаций, к будущему району начали прокладывать инженерные коммуникации.
Общая жилая площадь трёх корпусов составляет порядка 17 тысяч кв.м. Два дома планируются на 128 квартир с отделкой «White box», и один дом на 144 квартиры к сдаче с отделкой «под ключ». В «Уюн-парке» позаботились и о социально-важных объектах: там возведут 3 детских сада по 290 мест каждый и школу на 1800 мест, многоуровневые надземные паркинги.
Месяцем ранее ход строительства оценили будущие жители нового микрорайона.
«Компания – достойная, квартиры радуют глаз. Всё строится согласно проекту. Надеемся, что застройщик сдаст квартиры вовремя. А мы и дальше будем наблюдать за ходом строительства наших домов. Претензий и недовольных после увиденного у жителей нет», - поделился впечатлениями после обхода объекта владелец квартиры в ЖК «Уюн парк» Иван Кибирев.
Отметим, что Правительство Сахалинской области совместно с частным партнером в сфере жилищного строительства в лице группы компаний ПИК договорились о возведении порядка 300 тыс. кв. м жилья, а это 25 жилых корпусов на площадке жилого комплекса «Уюн-парк», которые обеспечат жильем 15 тыс. жителей в период с 2022 по 2028 гг.
Всего, в период до 2024 года в Южно-Сахалинске планируется начало строительства жилья в новых микрорайонах «Уюн», «Горизонт», «Северный городок», «Северная долина», «Радужный», которые обеспечат жильём более 50 тысяч человек. Комплексная застройка включит в себя всю необходимую инфраструктуру с возведением в этих районах 5 школ и 15 детских садов.
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