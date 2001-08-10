Развитие городской инфраструктуры обсудят на форуме "ProДФО" в Благовещенске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
6 октября в Благовещенске состоится форум «ProДФО», посвященный развитию городской инфраструктуры и созданию современных общественных пространств на Дальнем Востоке. Участники обсудят новые подходы к планированию комфортных городов, организацию креативных кластеров на базе промышленных объектов, а также модернизацию транспортной системы в регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, авторы крупных городских проектов, разработчики IT-технологий в сфере управления городом, представители региональных СМИ и медиаперсоны. В числе спикеров – губернатор Амурской области Василий Орлов, председатель секции «Креативные Индустрии», руководитель галереи современного искусства «Ходынка», руководитель направления Science Art РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Фоминых-Капица, создатель проекта «ARTПатруль» Юрий Омельченко, продюсер, автор проекта «Oh My Град» Глеб Мамонтов и другие.
В качестве модераторов выступят руководитель промогруппы каналов 360 Виктор Абромян и телеведущий канала «Москва 24», лауреат Премии города Москвы в области журналистики 2018 Никита Пименов.
Форум пройдет в гибридном формате (онлайн и офлайн) и охватит пленарные сессии, открытые дискуссии и семинары. Участники также расскажут, как развивать города Дальнего Востока в условиях новой реальности и с помощью каких ресурсов можно вовлекать жителей в решение городских вопросов.
Организаторы мероприятия – Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, НКО «Фонд развития социальных инициатив».
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