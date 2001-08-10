Тихоокеанское
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1 Октября 2022
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17:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ежегодные практические занятия для старшеклассников стартуют в центре "Авангард"

Ежегодные практические занятия для старшеклассников стартуют в центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школьники несколько дней будут изучать основы тактической, медицинской и строевой подготовки. В этом году впервые практические уроки школьников проходят на базе учебно-методического центра, созданного в регионе в рамках реализации нацпроекта «Образование». 
 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, десятиклассники пройдут углубленный курс по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Занятия проходят с обучающимися, не имеющими ограничений по состоянию здоровья. Для школьников созданы все необходимые условия для проживания, питания и обучения на базе учебно-тренировочного центра «Восток». 
 
«Ежегодные уроки ОБЖ, которые носят выездной характер, в этом году получили новый формат. В открытом «Авангарде» мы соберем ребят на пять дней, чтобы они смогли окунуться в атмосферу командной работы. Раньше на такие занятия старшеклассники Южно-Сахалинска приезжали в одну из воинских частей острова. Сегодня для таких мероприятий у нас есть собственное пространство», - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
 
Педагоги приготовили насыщенную учебную программу. Всего до конца этого года в практических занятиях на базе «Авангарда» примут участие свыше 750 учеников десятых классов со всех районов Сахалинской области.

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