Более 1100 дворов отремонтировали в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По областной программе капитального ремонта работы полностью завершили в 8 районах, в 10 муниципалитетах выполнили ремонт по федеральной программе «1000 дворов». Вопрос обсудили на рабочем совещании в правительстве региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По областной программе работы завершены в 60 дворах из 86 запланированных. Благоустройство выполнено в Александровск-Сахалинском, Долинском, Макаровском, Курильском, Невельском, Северо-Курильском, Охинском районах и Южно-Сахалинске. Работы завершаются в Смирныховском, Томаринском, Холмском и Тымовском районах.

По проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке», который реализуется по инициативе вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, из запланированных 84 дворов ремонт выполнен в 63. Полностью с работой справились Александровск-Сахалинский, Анивский, Курильский, Макаровский, Ногликский, Невельский, Охинский, Поронайский, Смирныховский и Тымовский районы. Завершается ремонт в Северо-Курильске и Томаринском районах.

– Обращаю внимание глав районов, где работу еще не завершили, принять все необходимые меры для ускорения процесса. При этом тщательно проследить за качеством ремонта. Особенно важно не затягивать сроки ремонта по программе «1000 дворов», поскольку на это привлекаются средства из федерального бюджета, и в случае неисполнения в срок, работы профинансированы не будут, – отметил Валерий Лимаренко.

По словам министра ЖКХ Сахалинской области Наталии Куприной, необходимость вмешательства со стороны министерства возникла в Шахтерске Углегорского района. Там в работе 4 двора, уровень технической готовности которых составляет около 50 процентов. Уложен первый слой асфальтового покрытия. Осталась установка малых архитектурных форм. Их доставка ожидается к концу октября. Тогда же ожидается и окончательное завершение работ.

- Мы отмечаем недостаточный контроль со стороны муниципальных образований за подрядчиками. Незначительное нарушение сроков по контрактам произошло в Корсакове и Холмске. Работы на 2 дворовых территориях должны были завершить до 1 и 16 сентября соответственно. Благоустройство здесь уже заканчивают, но сроки сдачи пришлось корректировать, – рассказала Наталия Куприна.

По поручению министерства муниципалитеты начали претензионную работу в отношении подрядчиков, затянувших сдачу объектов. Такой подход должен дисциплинировать коммерсантов, заставив ответственнее относиться к своим обязательствам в дальнейшем.

Кроме того, на Сахалине и Курилах второй год подряд выполнялся беспрецедентный объем текущего ремонта. Работы завершены в 984 дворах. В рамках текущих работ в порядок приводили не только проезды, но и входные группы, там, где это было необходимо. До конца года в регионе отремонтируют 1090 подъездов и входных групп в 369 домах.