В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Дворце детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска приступили к реализации новой дополнительной общеобразовательной программы «Лазерные технологии. Резка и гравировка». Участие в национальном проекте «Образование» позволило создать 30 новых мест для обучения детей по данному направлению, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» нацелен на создание новых мест дополнительного образования.

- Национальный проект «Образование» направлен на воспитание гармонично развитой личности ребенка, обновление содержания образования и создание для этого соответствующей инфраструктуры, оснащение новым оборудованием, - рассказала заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова. - В этом году в рамках нацпроекта Дворец детского творчества на конкурсной основе получил финансирование на создание новых мест дополнительного образования. Это позволило открыть новое направление, была подготовлена интересная образовательная программа, которая начала реализовываться с начала этого учебного года.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» Дворец детского (юношеского) творчества получил финансирование в размере 600 тысяч рублей, на которые был приобретен современный лазерный станок и расходные материалы к нему. Сейчас работе с оборудованием обучаются 30 юных горожан среднего и старшего школьного возраста, в том числе 20 ребят с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников коррекционной школы «Надежда». Новое направление оказалось крайне востребованным, набор в группы был закрыт за один день. Программу реализует педагог высшей квалификационной Роман Вахитов, чьи воспитанники неоднократно становились победителями и призерами региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства World Skills, Абилимпикс в технических компетенциях.

- В нашем учреждении технические дисциплины ранее были представлены робототехникой и 3D-моделированием, теперь мы можем обучать ребят новому направлению хайтека - лазерной резке, рассказала заместитель директора ДДЮТ Евгения Харламова. - На занятиях дети в компьютерной программе моделируют объект, который потом печатается на лазерном станке. В рамках реализации данной образовательной программы мы планируем развивать проектную деятельность. Например, ребята могут изготавливать детали для настольных игр, которые придумают сами.

Напомним, национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на обеспечение конкурентоспособности российского образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.