Представители сахалинского рекламного бизнеса рассказали о работе с дизайн-кодом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска прошла встреча с представителями городских рекламных компаний. Участники обсуждали, как наладить взаимодействие по согласованию вывесок: от дизайна до самого момента установки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, Южно-Сахалинск стал одним из первых городов России, разработавших дизайн-код. Эта работа велась под личным контролем мэра Сергея Надсадина. Дизайн-код уже принят Городской Думой. Этот документ - свод правил, который вводит в городское пространство унифицированные подходы к дизайну вывесок на магазинах, оформлению отановок, нестационарных объектов и т. п.
- С начала года мы работаем по внедрению дизайн-кода и видим, что порой возникают вопросы, нужно собирать предложения и обсуждать, - отметил директор департамента архитектуры и строительства Денис Ю и поручил сотрудникам усилить разъяснительную работу с предпринимателями.
Участники встречи — около 10 представителей рекламного бизнеса — обсудили возникающие трудности исполнения и прочтения дизайн-кода. Основное внимание было обращено на оформление вывесок (стиль шрифта, цветовое решение, использование логотипов). Также на встрече представители рекламного бизнеса внесли ряд предложений к документам, регулирующим работу отрасли наружной рекламы.
- Важно, чтобы муниципалитет слышал наши предложения, чтобы была видна обратная связь. Понятно, что в процессе работы возникают сложности, поэтому такие встречи очень нужны — можно сесть, поговорить, доработать. Что касается дизайн-кода — я согласовывала вид вывесок на универмаге «Сахалин», торговом центре «Аист», все остались довольны. Как и предполагалось, одно здание оформили, все согласовали, и уже тем предпринимателям, кто решает открыть там торговые точки, понятнее — как и что нужно будет сделать, - поделилась менеджер одной из профильных компаний Дарья Железняк.
Создание благоприятных условий для развития бизнеса в областном центре, в том числе и рекламного, является одной из главных задач администрации Южно-Сахалинска. По итогу встречи все поступившие предложения будут рассмотрены департаментом архитектуры. Следующая общая встреча запланирована в конце октября.
- Считаю, что диалог состоялся, мы получили обратную связь, каким образом рекламному бизнесу получается работать с дизайн-кодом, который мы активно внедряем в городскую жизнь. Конечно, мы постоянно оказываем содействие в плане рекомендаций, разъяснений, согласований эскизных решений. Но на этапе реализации, на этапе взаимодействия с предпринимателями, которые обращаются, бывают трудности. И сегодня мы хотели узнать, в чем мы можем помочь, - отметила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, начальник отдела дизайна и оформления городского пространства Ирина Андросова.
В 2022 году специалисты департамента архитектуры и градостроительства администрации города согласовали около 100 вывесок, которые соответствуют принятому дизайн-коду. Кроме этого ведутся работы по согласованию эскизных решений по приведению фасадов к единому стилю.
Дополнительную информацию по вопросам, касающимся дизайн-кода города, в том числе по оформлению и согласованию информационных вывесок, можно получить в Департаменте архитектуре и градостроительства по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж, с 9 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Приемный день - четверг. Также проконсультироваться со специалистами можно по телефону: 312-647 (доб. 1-5).
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