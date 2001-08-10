Тихоокеанское
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13:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Лучших Спасателей северо-Курильска наградили ведомственными наградами

Лучших Спасателей северо-Курильска наградили ведомственными наградами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 сентября спасателей поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова г. Северо-Курильска Главного управления МЧС России по Сахалинской наградили медалями за отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и почетными грамотами МЧС России, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
 
Медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" Воскобойникова В.Ю., Маршука М.С., Стучинского А.В., почетной грамотой МЧС России Бродникова С.С., Суярембитова В.В., Чернова А.М.
 

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