В Южно-Сахалинске ведутся работы по созданию интерактивной карты по борьбе с борщевиком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты администрации завершили создание интерактивной карты ареалов произрастания (локализации) борщевика Сосновского. Работа велась по поручению мэра города Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Решение о создании единой системы учета - необходимая мера. Интерактивная карта позволит собрать информацию от всех задействованных в борьбе с опасным растением служб муниципалитета. Данные о расположении участков с борщевиком загружаются в специальную программу - "Информационно-аналитическую систему управления градостроительным развитием территории" (ИАС УГРТ). Каждый объект имеет свою электронную информационную карточку, которая содержит сведения о площади территории, правообладателе земельного участка, подрядной организации, которая занимается ликвидацией сорняка, методе и этапе работ по его устранению.
- На сегодняшний день специалисты вносят в систему наиболее крупные очаги распространения борщевика на муниципальных землях и на неразграниченных территориях. Ежегодно мы собираем данные о вновь выявленных участках распространения растений: получаем их, в том числе, от граждан и организаций города. До конца года планируем дополнить карту всей имеющейся информацией, - рассказала инспектор первой категории МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" Лилиана Шереметьева.
Как отмечает советник мэра по цифровой трансформации Дмитрий Стенько, одна из главных задач интерактивной системы - оптимизировать время на обработку и обмен информацией о распространении сорняка и по его ликвидации, как внутри администрации, так и со внешними участниками борьбы с борщевиком.
- У нас есть возможность разместить интерактивную карту для доступа населения. Люди самостоятельно смогут получить информацию о сроках выполнения работ, проследить их статус, узнать, кто отвечает за ликвидацию борщевика на данном участке и т. п. Это существенно ускорит работу, - подчеркнул Дмитрий Стенько.
Создание подобного ресурса - действенная наработка для комплексной работы администрации города и профильных структур. Весной соответствующие службы смогут приступить к борьбе с сорняком не дожидаясь активной стадии роста.
Добавим, борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Сахалинской области его площади занимали около 1 тыс. га. Добиться полного уничтожения сорняка очень сложно: он чрезвычайно живуч и плодовит. До конца сезона муниципалитетом запланировано провести работу по ликвидации сорного растения на 125 га муниципальных земель.
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