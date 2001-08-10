В Южно-Сахалинске завершается сезон благоустройства территорий детских садов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в Южно-Сахалинске работы по благоустройству территорий и ремонту помещений проводились как в детских садах, так и школах областной столицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал заместитель директора департамента образования Сергей Луковой, на сегодняшний день выполнен ремонт фасада и кровли в дошкольных образовательных учреждениях №8 «Рябинка» и №14 «Журавленок». В детском саду №2 «Березка» завершены работы по обустройству пожарных проездов и озеленению.

Комплексное благоустройство территорий ведется еще в двух детских садах. В МАДОУ №43 «Светлячок» - работы на финишной прямой. Сегодня подрядная организация проводит отсыпку территории под асфальтирование пожарных проездов, параллельно устанавливают бордюры, укладывают брусчатку и оформляют места для будущих клумб в новом многофункциональном сквере, который появится с восточной стороны детского сада, обустраивают к нему лестницы. Также будет произведена замена резиновой плитки на игровых площадках. Освещение уже установлено.

- Раньше на месте будущего сквера располагались старые хозпостройки. Теперь здесь будет отличное место для прогулок, занятий на свежем воздухе и праздников. Пусть ремонт еще и не закончен, но мы уже можем оценить, как заметно преобразилась территория и как красиво здесь будет, - отметила заведующая детским садом №43 «Светлячок» Елена Сухина.

Параллельно работы по благоустройству территории ведутся и в детском саду № 31 «Аистенок» в Ново-Александросвке. Здесь также обновляют безопасное покрытие, устанавливают наружное освещение, проводят асфальтирование территории.

Кроме этого, в 2022 году проводились капитальные ремонты помещений в 7 детских садах города, а также в летний период в 12 школах был осуществлен ремонт классных комнат и общих холлов, частичное благоустройство территорий - обновлялись спортивные площадки, тротуары, проводилось озеленение и т.д.