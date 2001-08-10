В Южно-Сахалинске обсудили безопасность в школах областного центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодное совещание с руководителями общеобразовательных учреждений состоялось в Южно-Сахалинске. На нем присутствовали представили администрации города, ведомственных структур, директора школ, а также представители охранных организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Все общеобразовательные учреждения Южно-Сахалинска проходят серьезный контроль на соответствие требованиям безопасности. К новому учебному году школы муниципалитета подошли без замечаний. Как отметила вице-мэр Елена Фёдорова, сегодняшняя встреча — возможность более тщательно отработать механизм обеспечения безопасности детей в школах.

Сотрудники ведомственных служб в начале недели провели внеплановые проверки антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений. Во время инспекции специалисты проверили работу постов охраны, контрольно-пропускного режима, турникеты, документацию, наличие системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова спецслужб, рамок металлодетектора, целостность ограждения и документацию.

- В ходе проверки совместно с сотрудниками Росгвардии нами были даны соответствующие рекомендации всем, кто напрямую отвечает за безопасность в школах, - подчеркнул заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Южно-Сахалинску, майор полиции Игорь Стародубцев.

В ведомстве отмечают положительную тенденцию в обеспечении безопасности школ муниципалитета. Сейчас количество замечаний уменьшилось почти в три раза в сравнении с проверками 2019 года. Их большая часть касается работы представителей охранных организаций: отсутствия удостоверений, осуществления контрольно-пропускного режима и т.п.

Также в ходе совещания поднимались вопросы взаимодействия общеобразовательных учреждений с организациями, предоставляющими услуги охраны. В частности, руководителей школ призвали подробно прорабатывать документацию при заключении договора с агентствами и более детально походить к распределению средств на обеспечение безопасности школ.

В течение года мероприятия по проверке общеобразовательных и дошкольных учреждений продолжатся.