Сахалинская школьница стала лицом проекта "Билет в будущее"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
История о поиске призвания и портрет ученицы 9 класса МБОУ СОШ №23 города Южно-Сахалинска размещены на ситиборде в Москве, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования.
Отзывы и фотографии школьников в формате социальной рекламы размещены по всей Москве и вероятно в скором времени будут представлены в регионах России в формате выставки. Яркие истории ребят на почти 100 столичных рекламных носителях — ситибордах, пилларах, а в скором времени в московском метрополитене появились на новых широкоформатных цифровых стендах.
Вот история юной сахалинки: «Меня зовут Рочева Полина, я перешла в 9 класс в МБОУ СОШ №23 города Южно-Сахалинска. Весной наш классный коллектив принял участие в проекте «Билет в будущее». Мы с одноклассниками, педагогом и тьютором посетили выставку-квест «Лаборатория будущего» в сахалинском Историческом парке «Россия – моя история».
Я с детства интересуюсь такими сферами как физическая подготовка, анатомия и гимнастика, танцы, изобразительное искусство и мировая художественная культура. Мне всегда было интересно изучить и рассмотреть с разных точек зрения виды искусства, направленные на усовершенствование эстетики внешности человека. В свободное время я изучаю различные тренды в индустрии дизайна, сферах красоты и здоровья.
Благодаря «Билету в будущее» я нашла себя. Мое истинное призвание – помогать людям достигать гармонии и красоты в жизни и внешности. На данный момент у меня есть в запасе три года, чтобы определиться с конечной специальностью и высшим учебным заведением. А сейчас я стараюсь быть максимально вовлеченной в сферу здоровья. На летних каникулах изучаю специализированную литературу, смотрю обучающие вебинары, общаюсь с новыми людьми. И, конечно, нахожусь в постоянном и гармоничном стремлении поиска красоты в окружающем меня мире».
Напомним, проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России совместно с Фондом гуманитарных проектов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
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