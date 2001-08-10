Сахалинские приставы временно не будут взыскивать долги с мобилизованных островитян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Федеральная служба судебных приставов информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.
В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России.
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