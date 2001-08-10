В администрации Южно-Сахалинска объявлен конкурс на включение в резерв управленческих кадров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент кадровой политики сообщает о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров администрации Южно-Сахалинска и резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и предприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск», рассказали ТИА "Острова" в администрации.
Информация о квалификационных требованиях, необходимых для участия в конкурсе документах размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Прием на работу. Конкурсы».
Документы принимаются до 26 октября в департаменте кадровой политики (ул. Ленина, 173, каб. 312) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Справки по телефону 300-913 (доб. 5).
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