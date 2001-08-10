Депутаты городской думы Южно-Сахалинска утвердили генеральный план Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«За» проект важнейшего документа по дальнейшему развитию областного центра проголосовали все участники думской сессии при одном воздержавшемся. Принятие документа стало итогом двухлетней работы специалистов института Генплана Москвы, специалистов администрации города и, конечно, самих южносахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, предыдущий Генплан был утвержден в 2012 году. Новый документ приведен в соответствие с действующим законодательством и определяет потенциальное развитие городского округа, функциональное назначение районов и многое другое.

- Это историческое для города событие. Мы определили вектор развития для Южно-Сахалинска на ближайшие 20 лет. В документе отражены планы по строительству детских садов, школ, спортивных и культурных объектов, общественных пространств. Особое внимание уделено развитию автодорожной сети. Предусмотрены решения, которые обеспечат новые районы города общественным транспортом и позволят разгрузить центральные дороги - это трассы-дублеры и многое другое, - подчеркнул Сергей Надсадин, инициировавший работу над Генпланом.

Напомним, к разработке документа было привлечено ведущее российское учреждение в сфере генерального планирования территорий — Институт Генплана Москвы, имеющий 70-летнюю историю.

Только в команде разработчика над проектом для Южно-Сахалинска трудились около 100 человек. Это специалисты по демографии, транспорту, инженерной инфраструктуре, социальным объектам, архитекторы и другие. Со стороны областного центра были привлечены все сотрудники департамента архитектуры и градостроительства, а также департаментов и управлений городской администрации, которые готовили аналитическую информацию по курируемым сферам, принимали участие в социальном проектировании, согласовании и т.д.

- Особое внимание при подготовке документа мы уделяли взаимодействию с общественностью. Для начала была сформирована пространственная стратегия развития города. В ходе работы проходили встречи с жителями, обсуждения, - рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов. - Мы провели восемь публичных слушаний по проекту Генплана во всех населенных пунктах городского округа. Также свое мнение можно было зафиксировать и на интерактивной карте. Южносахалинцы проявили большую активность на всех этапах работы, за что им огромное спасибо.

Генплан учитывает все поступившие предложения по развитию городской инфраструктуры. Уже на его основе в дальнейшем будут разрабатываться более специализированные и узконаправленные документы, такие, как правила землепользования и застройки, программы комплексного развития и проекты планировки жилых районов городского округа.

- Теперь никакие изменения и нормы градостроительной документации не могут быть осуществлены вопреки Генплану, только в соответствии с ним, - заключил Максим Ефанов.

Он подчеркнул, что принятие документа стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству с депутатами Городской Думы, которые оперативно отработали с департаментом архитектуры и градостроительства все замечания по проекту. А также отметил то активное содействие со стороны регионального правительства, которое муниципалитет получал на всех этапах подготовки документа.