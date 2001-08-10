В финал Всероссийского конкурса "Ученик года" прошли три сахалинца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций "Ученик года-2022": ими стали 150 школьников из 42 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной организации Российского СОЮЗА Молодёжи.
Финал конкурса пройдет с 10 по 15 октября 2022 года в Ульяновске.
Всероссийский конкурс среди старшеклассников общеобразовательных организаций проводится по следующим номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Доброволец года», «Патриот года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Интеллект года».
«На территории Сахалинской области региональный этап конкурса прошел очень активно и динамично, участники заявились практически во всех номинациях, муниципальные образования были представлены от Охи до Южно-Сахалинска.
Уверен, что на следующий год участников, прошедших на Всероссийский очный этап станет ещё больше, надеемся, что ребята вернуться с Ульяновска с победой», - рассказал Председатель Сахалинской областной организации Российского Союза Молодёжи, член Общественной палаты региона Александр Гаранин.
Финалисты Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022»:
1. Мирошникова Кристина, МАОУ СОШ № 3, г. Южно-Сахалинск;
2. Щербакова Дарья, МАОУ СОШ № 32, г. Южно-Сахалинск;
3. Русаков Александр, МАОУ СОШ № 4, г. Корсаков.
Конкурс входит во Всероссийский перечень мероприятий для детей и молодежи на 2022-2023 учебный год, реализуемых в том числе детскими и молодежными общественными объединениями, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации
Организаторами Всероссийского конкурса в 2022 году выступили: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство Ульяновской области и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова».
Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.
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