В финал Всероссийского конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций "Ученик года-2022": ими стали 150 школьников из 42 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной организации Российского СОЮЗА Молодёжи.

Финал конкурса пройдет с 10 по 15 октября 2022 года в Ульяновске.

Всероссийский конкурс среди старшеклассников общеобразовательных организаций проводится по следующим номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Доброволец года», «Патриот года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Интеллект года».

«На территории Сахалинской области региональный этап конкурса прошел очень активно и динамично, участники заявились практически во всех номинациях, муниципальные образования были представлены от Охи до Южно-Сахалинска.

Уверен, что на следующий год участников, прошедших на Всероссийский очный этап станет ещё больше, надеемся, что ребята вернуться с Ульяновска с победой», - рассказал Председатель Сахалинской областной организации Российского Союза Молодёжи, член Общественной палаты региона Александр Гаранин.

Финалисты Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022»:

1. Мирошникова Кристина, МАОУ СОШ № 3, г. Южно-Сахалинск;

2. Щербакова Дарья, МАОУ СОШ № 32, г. Южно-Сахалинск;

3. Русаков Александр, МАОУ СОШ № 4, г. Корсаков.

Конкурс входит во Всероссийский перечень мероприятий для детей и молодежи на 2022-2023 учебный год, реализуемых в том числе детскими и молодежными общественными объединениями, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации

Организаторами Всероссийского конкурса в 2022 году выступили: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство Ульяновской области и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова».

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.