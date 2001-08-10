Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II областной слёт школьных лесничеств «ЛЕСахалина» начал работу 28 сентября в конференц-зале Сахалинской областной научной библиотеки в Южно-Сахалинске. Участие в нём принимают 8 команд школьных лесничеств и экологических отрядов из разных районов острова. В этом году слёт посвящён празднованию 150-летия писателя, исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева, рассказали ТИА "Острова" в Областном центре внешкольной воспитательной работы.

- Очень приятно, что слёт школьных лесничеств проводится уже второй раз, значит, у нас появилась еще одна хорошая традиция в рамках реализации экологической повестки, – отметил на открытии начальник отдела министерства образования Сахалинской области Николай Неретин. – В последнее время правительство Сахалинской области уделяет большое внимание реализации экологических проектов, проводит различные мероприятия, в том числе для детей. Думаю, что в рамках их проектной деятельности рождаются замечательные идеи и начинания.

Слёт будет проходить в течение трёх дней. Непосредственно после открытия состоялся конкурс агитбригад и конкурс природоохранных (лесохозяйственных) проектов. В дальнейшем ребят ожидают командная эстафета «Лесное многоборье», интеллектуальная игра, экскурсии, образовательные мастер-классы и практические мастерские по лесоводству. Кроме того, в рамках слёта подводятся итоги заочных конкурсов: экологической акции «Территория чистоты», конкурса средств наглядной агитации и конкурса отчётов «Наше школьное лесничество».

В жюри конкурса вошли специалисты из агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, ГКУ «Сахалинские лесничества», Центра детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, Областного центра внешкольной воспитательной работы.

- Я уверен в том, что традиция слётов будет продолжаться и дальше, – отметил член жюри, начальник отдела ГКУ «Сахалинские лесничества» Станислав Кириллов. – Отрадно видеть здесь знакомые лица тех, кто был в прошлом году. Но также мне известно, что у нас есть и новые школьные лесничества. Это очень хорошо и очень приятно: мы растём и развиваемся, так и должно быть.

Несмотря на то, что движение школьных лесничеств «ЛЕСахалина» пока в начале своего пути, у него уже имеется ряд достижений.

Так, природоохранный проект «Восстановление распадка Бамбучки» школьного лесничества «Берендеи» из с. Горнозаводск (Невельский района) прошёл в финал всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Ребята из школьных лесничеств представляли наш регион на профильной смене «Амурский бархат» во всероссийском детском центре «Океан», а победители и призёры I слёта «ЛЕСахалина» были приглашены на региональную специализированную смену Российского движения школьников «Экотренд», которая проходила в оздоровительном центре «Лесное озеро». Руководители школьных лесничеств «Романтик» из с. Мгачи Александровск-Сахалинского района и «Кедр» из с. Покровка Долинского района приняли участие в VI Всероссийском съезде школьных лесничеств в г. Воронеже.

Организаторами слёта выступают министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы. Социальные партнёры – областное агентство лесного и охотничьего хозяйства, ГКУ «Сахалинские лесничества», ОАУ «Южное лесное хозяйство».