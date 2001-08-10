Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
II областной слёт школьных лесничеств «ЛЕСахалина» начал работу 28 сентября в конференц-зале Сахалинской областной научной библиотеки в Южно-Сахалинске. Участие в нём принимают 8 команд школьных лесничеств и экологических отрядов из разных районов острова. В этом году слёт посвящён празднованию 150-летия писателя, исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева, рассказали ТИА "Острова" в Областном центре внешкольной воспитательной работы.
- Очень приятно, что слёт школьных лесничеств проводится уже второй раз, значит, у нас появилась еще одна хорошая традиция в рамках реализации экологической повестки, – отметил на открытии начальник отдела министерства образования Сахалинской области Николай Неретин. – В последнее время правительство Сахалинской области уделяет большое внимание реализации экологических проектов, проводит различные мероприятия, в том числе для детей. Думаю, что в рамках их проектной деятельности рождаются замечательные идеи и начинания.
Слёт будет проходить в течение трёх дней. Непосредственно после открытия состоялся конкурс агитбригад и конкурс природоохранных (лесохозяйственных) проектов. В дальнейшем ребят ожидают командная эстафета «Лесное многоборье», интеллектуальная игра, экскурсии, образовательные мастер-классы и практические мастерские по лесоводству. Кроме того, в рамках слёта подводятся итоги заочных конкурсов: экологической акции «Территория чистоты», конкурса средств наглядной агитации и конкурса отчётов «Наше школьное лесничество».
В жюри конкурса вошли специалисты из агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, ГКУ «Сахалинские лесничества», Центра детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, Областного центра внешкольной воспитательной работы.
- Я уверен в том, что традиция слётов будет продолжаться и дальше, – отметил член жюри, начальник отдела ГКУ «Сахалинские лесничества» Станислав Кириллов. – Отрадно видеть здесь знакомые лица тех, кто был в прошлом году. Но также мне известно, что у нас есть и новые школьные лесничества. Это очень хорошо и очень приятно: мы растём и развиваемся, так и должно быть.
Несмотря на то, что движение школьных лесничеств «ЛЕСахалина» пока в начале своего пути, у него уже имеется ряд достижений.
Так, природоохранный проект «Восстановление распадка Бамбучки» школьного лесничества «Берендеи» из с. Горнозаводск (Невельский района) прошёл в финал всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Ребята из школьных лесничеств представляли наш регион на профильной смене «Амурский бархат» во всероссийском детском центре «Океан», а победители и призёры I слёта «ЛЕСахалина» были приглашены на региональную специализированную смену Российского движения школьников «Экотренд», которая проходила в оздоровительном центре «Лесное озеро». Руководители школьных лесничеств «Романтик» из с. Мгачи Александровск-Сахалинского района и «Кедр» из с. Покровка Долинского района приняли участие в VI Всероссийском съезде школьных лесничеств в г. Воронеже.
Организаторами слёта выступают министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы. Социальные партнёры – областное агентство лесного и охотничьего хозяйства, ГКУ «Сахалинские лесничества», ОАУ «Южное лесное хозяйство».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
15:04 23 Сентября Сахалинец дал знакомому кредитку, забыл об этом и решил, что потерял ее
16:15 23 Сентября В Южно-Сахалинске в выходные запланирован ремонт на улице Буюклы и проспекте Победы
16:07 23 Сентября Патриотичная картина появилась в центре города Южно-Сахалинска
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
Выбор редакции
- 22:55 Вчера Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
- 13:18 Вчера Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" проходит в Южно-Сахалинске
- 12:06 26 Сентября В Южно-Сахалинске прошел праздник двора
- 11:39 26 Сентября На Украину отправится внук Героя Советского Союза Леонид Смирных
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?