На дороге Южно-Сахалинск – Корсаков установят автоматический пункт весогабаритного контроля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый автоматический пункт весогабаритного контроля будет установлен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Корсаков в районе остановки городского общественного транспорта «Планировочный район Лиственничное» (пост ГИБДД в южной части города Южно-Сахалинска»), рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Неконтролируемый проезд тяжеловесных транспортных средств негативно влияет на состояние дорожного поотна, именно поэтому принято решение об устройстве автоматического пункта весового и габаритного контроля на данном участке.

Автоматический пункт весогабаритного контроля обладает возможностью измерения размеров и осевых нагрузок транспортных средств и соединён сетями беспроводной связи с удалённым оператором, осуществляющим обработку результатов таких измерений. В случае выявления тяжеловесного транспортного средства, осевые нагрузки или размеры которого превышают установленные законодательством Российской Федерации значения, в автоматическом режиме оформляется акт о нарушении безопасности дорожного движения и направляется в уполномоченные органы государственной власти для применения к нарушителю мер административного взыскания. Автоматический пункт обладает большим набором средств фотографирования и видеосъёмки нарушителей дорожного движения, а также окружающей территории, что позволяет фиксировать попытки вандализма и любых иных способов незаконного вмешательства в работу комплекса.

По словам представителя подрядчика, сейчас ведутся работы над устройством новой дорожной одежды с трёхслойным асфальтобетонным покрытием, это необходимо для обеспечения точности работы датчиков автоматического пункта.

Устройство асфальтобетонного покрытия подрядчик планирует закончить к середине октября. ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» приобрело и готовит к отправке на о. Сахалин из Московской области комплект оборудования автоматического пункта весового и габаритного контроля. Сроки завершения работ по объекту в соответствии с условиями заключённого контракта ноябрь 2022 года.