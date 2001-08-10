На Курилах проживает почти в два раза меньше женщин, чем мужчин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Численность населения Сахалинской области на 1 января 2022 года, по оценке, составила 484177, из них мужчин 234055 человек, женщин 250122 (на 7,0% больше, чем мужчин). Соотношение полов за последние 10 лет выглядит следующим образом: на 1 января 2012 года на 1000 мужчин приходилось 1077 женщин, к началу 2022 года на 1000 мужчин приходится 1069 женщин, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.
Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения Сахалинской области отмечается в возрасте 45 лет и старше. С возрастом эта разница все более увеличивается, причем в городской местности – в большей степени.
В городских округах: город Южно-Сахалинск, Александровск-Сахалинский, Долинский, Охинский, Поронайский, Томаринский, Тымовский, Углегорский и Холмский на 1000 мужчин приходится свыше 1100 женщин. Самый низкий показатель отмечается в Курильском и Южно-Курильском районах: здесь на 1000 мужчин приходится 491 и 662 женщины соответственно.
В настоящее время каждый седьмой сахалинец и курильчанин находится в возрасте 65 лет и старше. Процесс демографического старения населения характерен для женщин. В структуре населения вышеуказанных возрастов женщины составляют две трети.
Средний возраст жителей области составляет 39,2 года (по Российской Федерации - 40,5 лет), мужчин соответственно – 36,6 лет (37,7), женщин – 41,6 года (42,9).
Численность лиц старше трудоспособного возраста на 10% больше, чем детей и подростков до 16 лет.
Доля детей в возрасте 0 - 15 лет по сравнению с 2020 годом уменьшилась и составила 20% от общей численности населения Сахалинской области.
Численность населения в трудоспособном возрасте составила к началу 2022 года 282,4 тыс. человек.
Наиболее прогрессивную возрастную структуру населения имеет Южно-Курильский район. Здесь доля детей превышает долю пожилых людей почти в 1,4 раза.
Узнать о социальных, демографических, экологических и других общественных процессах в Сахалинской области можно на официальном сайте Сахалинстата.
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