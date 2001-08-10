В Южно-Сахалинске отметили День дошкольного работника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Различными наградами были отмечены более 30 работников детских садов Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Учреждения общественного воспитания дошкольного типа существуют в России с 1863 года. Вот уже 159 лет система дошкольного образования в России активно развивается. В Южно-Сахалинске на сегодняшний день работают 54 муниципальных детских сада и 11 частных, 44 группы присмотра. Общее число воспитанников детских садов областного центра составляет более 14500 маленьких горожан.

- Очень символично, что череду профессиональных праздников в сфере образования начинают именно работники дошкольного образования, потому что с детского сада все только начинается, - подчеркнула в приветствии директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова. - Я хочу отметить, что все дошкольные учреждения нашего города очень разные, каждый наш детский сад - это уникальная экосистема, где помимо обязательной любви к детям присутствует оригинальный компонент, у каждого детского сада есть своя миссия, которая успешно реализуется. Желаю вам счастья и гармонии - это два важнейших слагаемых успеха в такой непростой профессии как труд дошкольного работника.

Так, сегодня муниципальным знаком отличия «Лучшему» в сфере образования городского округа награждена старший воспитатель детского сада комбинированного вида № 3 «Золотой ключик» Вера Атрощенко. Премии поддержки Городской Думы Южно-Сахалинска в сфере образования вручила заместитель председателя Татьяна Рудакова. За освоение эффективных технологий управления, обучения, воспитания и коррекции за 2021-2022 учебный год премией отмечены: педагог-психолог сада № 55 «Веснушка» Мария Павленко, воспитатель детского сада № 8 «Журавленок» Оксана Сазанова, инструктор по физической культуре детского сада № 28 «Матрешка» Данил Титов.

- Я пришел в профессию сразу после окончания института, еще во время практики понял, что хочу работать именно с дошколятами. Любые моменты, которые связаны с педагогической деятельностью приходят только с опытом. Я люблю свою работу, мне нравится работать с детьми, смотреть за их успехами, отзывы родителей мотивируют и вдохновляют на новые свершения. И эта награда - это еще одно подтверждение успешных действий и правильного выбора профессии, - рассказал педагог детского сада № 28 «Матрешка» Данил Титов.

За добросовестный труд и личный вклад в воспитание подрастающего поколения Благодарственным письмом Министерства просвещения Российской Федерации награждена учитель-логопед детского сада № 10 «Росинка» Анна Дуброва. Также за высокие достижения в профессиональной деятельности работники дошкольного образования были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска и департамента образования, почетными грамотами министерства образования Сахалинской области. Пятеро воспитателей поощрены Памятным знаком Губернатора Сахалинской области «В честь 75-ти летия Сахалинской области». Почетной грамотой Сахалинской профсоюзной организации работников образования отмечена заведующая детским садом № 19 «Аленушка» Наталья Сыроежкина. Награду руководителю вручил заместитель председателя областного союза профсоюзных организаций Сахалинской области Яков Максимов.

Дошкольные образовательные учреждения Южно-Сахалинска постоянно совершенствуют свой потенциал, участвуют и побеждают в областных и всероссийских конкурсах, развивают материальные и методические ресурсы. Отельный блок церемонии был посвящен награждению учреждений, активно участвующих в обмене опытом и достойно проявивших себя на состязаниях всероссийского уровня, в их числе конкурсы «Лучшие детские сады России 2022» и «Детский сад года», «Образцовый детский сад 2021-2022» - это детские сады № 46 «Жемчужина», № 48 «Малыш», № 55 «Веснушка», № 57 «Бусинка».

- Мы предоставили на конкурс материалы и наши педагогические наработки, которые мы собирали несколько лет, поэтому это - наша общая победа. В первую очередь нам помогла стать лучшими большая любовь к детям, без этого ничего не получится, это самое важное в профессии дошкольного работника, - поделилась заведующая детским садом № 46 «Жемчужина» Анна Сафонова, чье учреждение отмечено дипломами победителя Всероссийских смотров-конкурсов «Лучшие детские сады России 2022» и «Детский сад года».

Развитию системы дошкольного образования в Южно-Сахалинске, при поддержке бюджетов все уровней, уделяется особое внимание. Один из важных шагов в этом направлении - ремонт садов, улучшение их материальной базы, создание комфортных условий труда и новых мест для дошколят. Так, в апреле этого года в городе веден в эксплуатацию ДОУ №56 «Лукоморье» в Дальнем на 330 мест. Также в этом году отремонтированы фасад и кровля в детских садах «Рябинка» и «Журавленок», благоустроена территория детского сада «Березка», продолжается благоустройство детских садов «Аистенок» и «Светлячок», выполнен ряд других работ при поддержке регионального и местного бюджетов. Но главным всегда остаются педагогические кадры, в отрасль приходят молодые специалисты, которые стали особыми участниками торжественной церемонии. Особо в ходе мероприятия отметили и ветеранов дошкольного образования, внесших свой вклад в развитие отрасли.