В образовательных учреждениях Южно-Сахалинска усилены меры безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Такую задачу мэр Сергей Надсадин поставил департаменту образования. Сегодня в школах городского округа проходят внеплановые проверки совместно с представителями МВД и Росгвардии. В каждом учреждении будут проведены тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях и внеплановый инструктажЮ рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для обеспечения безопасности обучающихся и работников, сохранности имущества, предупреждения и пресечения возможности совершения террористических актов и других посягательств экстремистского характера во всех 32 школах городского округа обеспечен комплекс мер безопасности и антитеррористической защищенности.
Во всех образовательных организациях установлен контрольно-пропускной режим, разработанный и утвержденный каждой образовательной организацией. В обязательном порядке - это наличие системы видеонаблюдения (внешней и внутренней), системы контроля управления доступом (домофоны, электромагнитные замки), турникетов и металлодетекторов, обеспечивающих безопасность учреждений образования.
Все детские сады также обеспечены системой видеонаблюдения и домофонами.
Дополнительно в настоящее время решается вопрос по ограничению доступа на территории школ, в том числе и родителей. Такие меры уже приняли школы № 3, 5, 7, 8, 14, 18, 19, 30, лицеи №1 и №2, гимназии №2 и №3, а также коррекционная школа «Надежда» и кадетская. Посещение школы родителями производится по предварительной записи.
Соответствующие локальные акты находятся в свободном доступе для ознакомления на сайте образовательных учреждений. Кроме того, исполняются все рекомендации органов безопасности, силовых ведомств.
В целях повышения безопасности участников образовательного процесса, в том числе от угроз террористического характера, в рамках программы «Безопасность образовательных учреждений на 2020-2025 годы», на территории 9 образовательных организаций в 2022 году будут установлены контрольно-пропускные пункты. В том числе это школы №6, 26, 20, Надежда, гимназия 1, гимназия 3, также на постоянной основе модернизируются системы контроля доступа образовательных учреждений.
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