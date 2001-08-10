Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2022
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16:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Автобус №250 временно изменит схему движения по Березнякам

Автобус №250 временно изменит схему движения по Березнякам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с укладкой асфальта в рамках капитального ремонта ул. Зеленой с 26 по 29 сентября автобус №250 будет объезжать перекрытый участок по ул. Депутатская, минуя остановку у детского сада "Искорка", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, по вопросам автобусного обслуживания в Южно-Сахалинске можно обращаться по телефону диспетчерской Центра управления городской мобильностью — 55-65-15.

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