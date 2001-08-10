Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2022
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10:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские бизнесмены рискуют попасть в список должников из-за невнимательности

Сахалинские бизнесмены рискуют попасть в список должников из-за невнимательности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области рекомендует индивидуальным предпринимателям внимательно заполнять данные при оплате взносов на капремонт. В платежных документах необходимо обязательно указывать номер лицевого счета и адрес, чтобы избежать нежелательных последствий, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде капремонта.

Как сообщила начальник абонентского отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Оксана Кобзева, без указания этих данных деньги на лицевой счет не поступят, и после в квитанциях появится задолженность.

- В этом году участились подобные случаи. Практически каждый месяц поступают такие платежи. Некоторые не сразу обращают внимание на появившийся долг и обращаются к нам, когда уже начинает начисляться пеня, - подчеркнула Оксана Кобзева.

Если в случае своевременной оплаты индивидуальные предприниматели обнаружат растущую задолженность в квитанции, необходимо обратиться в абонентский отдел Фонда капремонта многоквартирных домов по адресу Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39-В кабинет 111. Подробности можно получить по телефону 88001001402.

Эта ситуация не касается физических лиц Сахалинской области. В их квитанциях необходимые данные указываются автоматически.

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