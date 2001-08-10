Водителям Южно-Сахалинска напомнили, на каких городских дорогах ограничено движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети. Автомобилистам напоминают об участках, где на время дорожных работ скорректирована схема движения, рассказали ТИА "Острова" в городской тадминистрации.
Так, на ул Саранской в связи с проведением работ по укладке асфальта на участке от ул. Ленина до ул. Центральной движение транспорта осуществляется по одной полосе. Работы должны завершить до начала октября.
На пересечении улиц Украинской и Карьерной ориентировочно до середины октября ведутся работы по строительству инженерных коммуникаций для нового микрорайона. Объезд участка организован с северной стороны перекрестка. Также на ул. Украинской в рамках проведения капитального ремонта остается закрытой для движения западная часть перекрестка с пр. Мира, во всех остальных направлениях проезд свободен. Работы на данном участке завершатся в конце октября.
Для сквозного проезда закрыта ул. Авиационная. Здесь продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы планируют закончить в ноябре.
До конца сентября ремонтные работы продолжатся на следующих дорогах: на ул. Лермонтова - от ул. Сахалинской до поворота на Сахалинскую областную психиатрическую больницу; на ул. Ленина - от ул. Емельянова до ул. Пуркаева; на ул. Детской - от ул. Комсомольской до дома №1А. В конце октября завершатся работы на пр. Победы от пр. Мира и ул. Комсомольской. Продолжается ремонт на ул. Гаражной от ул. Ленина до пер. Ярославского, где ведется благоустройство. Движение на данных объектах осуществляется по полосам.
По информации регионального управления автомобильных дорог, продолжается капитальный ремонт северо-западного объезда по ул. Ленина на участке ул. Шумовой до ул. Лесной. Подрядчик планирует завершить работы 27-28 сентября.
На южном выезде из города ведется ремонт трассы Южно-Сахалинск - Корсаков. Здесь осуществляется замена основания дороги с обустройством пункта весового контроля и асфальтирование. Подрядная организация рассчитывает к 27 сентября открыть участок для проезда. Заказчиком работ выступает управление автомобильных дорог Сахалинской области.
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