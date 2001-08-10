Тихоокеанское
информационное агентство
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09:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на заседание Клуба английского языка

Сахалинцев приглашают на заседание Клуба английского языка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая после летних каникул встреча Клуба разговорного английского языка пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 сентября. Начало в 18:00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гости встречи – Марина Козьякова и Екатерина Стрела – поделятся своим опытом учебы в международном университете и работы с носителями английского языка на зимних Олимпийских играх 2014 г. Кроме того они расскажут о жизни в Израиле и в Республике Корея. Все присутствующие будут иметь возможность отработать навыки произношения и аудирования.

Встреча пройдет в Информационном центре международного сотрудничества (2-ой этаж СахОУНБ). Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.

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