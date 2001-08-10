На проспекте Мира в Южно-Сахалинске меняют асфальт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске изысканы дополнительные средства, которые позволят в этом году произвести работы по замене дорожного полотна на пр. Мира на участке от пересечения с ул. Больничной до железнодорожного переезда в северной части города (Мира, 1Б), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы стартуют 26 сентября и завершаться до конца нынешнего ремонтного сезона.

Всего планируется отремонтировать 16 участков. Работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будут проводиться большими картами. Фрезерование асфальта будет выполняться исключительно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства автомобилистам. Работы по укладке асфальта будут выполняться в зависимости от погодных условий.

Если ночные температуры позволят укладывать асфальт, то работы с полным перекрытием некоторых участков пр. Мира будут проводиться в ночное время. Если погода не будет позволять, то работы будут проводиться днем, но с ограничением движения по полосам. Данные решения будут приниматься оперативно — максимально за сутки. Кроме того, при необходимости будут отрегулированы вертикальные отметки люков колодцев и дождеприемных решеток на ремонтируемом участке пр. Мира.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты и быть внимательными при движении по пр. Мира.