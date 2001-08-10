Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2022
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14:39, | Новости общества Сахалина и Курил

В рамках патриотического марафона по Амуру проходит заплыв

В рамках патриотического марафона по Амуру проходит заплыв

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках патриотического марафона "Дни боевой славы" по Амуру проходит заплыв. Он стартовал 15 сентября. На днях участников встретили в Магдагачинском районе, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на телеграм-канал "Магдагачи NEWS".

Просветительский речной крестный ход проходит по пути Святителя Иннокентия по Амуру. 18 сентября пловцы добрались до Толбузино, а 19 сентября они побывали в Черняево. Участники марафона исполняли авторские песни, показывали патриотические фильмы и дарили памятные сувениры.

Мероприятие организовали ветераны боевых действий в Афганистане. Оно приурочено к 77-й годовщине окончания Второй Мировой войны и посвящено 225-летию памяти Митрополита Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова), а также поддержке российской армии и флота, участвующих в спецоперации на Украине. Марафон нацелен на защиту преемственности поколений и сохранение военно-патриотического наследия.

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