Молодые лейтенанты совершенствуют навыки вождения боевой и автомобильной техники на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лейтенанты выпускники высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации на Сахалине совершенствуют навыки вождения боевой и автомобильной техники, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В сложных условиях местности молодые офицеры отрабатывают вождение танков Т-80 и МТЛБ. На боевых машинах военнослужащие преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски, а также другие естественные и искусственные преграды. Все препятствия им необходимо пройти без остановок, не задевая ограничительных столбов.

Также на автодроме мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО с лейтенантами проходят занятия по вождению автомобильной техники в условиях пересечённой местности.

Перед практическим выполнением упражнения военнослужащие вспомнили теорию вождения боевых машин и автомобильной техники, а также действия при возникновении внештатных ситуаций.

После практической части занятий с молодыми офицерами была проведена работа над основными ошибками, такими как наезд на препятствия (пни, камни), неправильно выбранная передача соответствующая дорожным условиям, отклонение от заданного маршрута, использование средств повышения проходимости и самовытаскивания.