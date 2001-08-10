На Камчатке пропавшие туристы сами вышли к спасателям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять человек на двух автомобилях – «Тойота-Хайлюкс-Сурф» и «Сузуки-Эскудо» – 19 сентября отправилась на Банные источники (выход термальных вод в южной части Срединного хребта, примерно в 70 километрах по прямой юго-западнее Петропавловска-Камчатского). Вернуться туристы должны были 20 сентября, но на связь они не вышли. Родственники обратились в полицию. Вчера к источникам отправился специализированный автомобиль на базе «КамАЗа» МЧС России.

«Вблизи поста №1 Росрыболовства, который находится ориентировочно в 20 километрах от места происшествия, люди сами вышли навстречу спасателям. Выяснилось, что обе машины граждан не только застряли на бездорожье, но и впоследствии сломались. Потерпев безуспешные попытки вытащить технику, туристы оставили её на месте происшествия и решили идти пешком. На автомобиле спасательного центра группа людей была доставлена до ближайшего населённого пункта», – рассказали ИА «Кам 24» в региональном управлении МЧС России.

Там отметили, что медицинская помощь никому из туристов не понадобилась.